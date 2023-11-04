طبيب مختص: نقص هرمون الذكورة يؤثر على الشكل والنفسية والنوم.. وهذه أعراضه

وتفصيلاً، أورد استشاري جراحة أمراض وأورام الكلى والمسالك وجراح العقم والإنجاب وأمراض الذكورة، الدكتور عبدالله الفاخري، أن هذا الهرمون يعد الأهم لكل ذكر في كل تفاصيل جسده، من البلوغ حتى الوفاة، وهو الذي يفرز من الخصيتين في كل ذكر بعد مرور ٨ أسابيع على تكونه جنينًا؛ إذ يعتبر إفرازه بهذه الفترة رئيسيًّا لتكوُّن الجنين ذكرًا، ويزداد بكثرة بين فترة من 9 إلى 14 سنة؛ ما يؤدي إلى البلوغ، وتسارع الطول بشكل كبير، وظهور علامات الرجولة الجسدية. ‏