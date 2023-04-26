دراسة تُحَذّر عشاق البطاطس المقلية من القلق والاكتئاب

وقال دوان ميلور، اختصاصي تغذية مسجل من جامعة أستون: "من المحتمل أن تكون لدى الأشخاص الذين يتناولون المزيد من الأطعمة المقلية عوامل خطر أخرى، تزيد من مخاطر تعرضهم لمشاكل الصحة العقلية".