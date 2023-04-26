دراسة تُحَذّر عشاق البطاطس المقلية من القلق والاكتئاب

كشفت نتائج دراسة حديثة، أن تناول الكثير من البطاطس المقلية قد يرفع نسبة الشعور بحالات القلق والاكتئاب.
وتابع الباحثون أكثر من 140 ألف شخص، لمدة 11 عامًا؛ لمعرفة ما إذا كانت تظهر عليهم أعراض القلق أو الاكتئاب.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الباحثين توصلوا إلى أهمية تقليل تناول الأطعمة المقلية من أجل الصحة العقلية.
وقال الباحثون: "يرتبط النظام الغذائي الغربي المكون من الأطعمة المقلية أو المصنعة، بزيادة مخاطر الإصابة بالاكتئاب والقلق".
وترتبط مادة الأكريلاميد، الموجودة في البطاطس والخبز المحمص المحترق، بالسمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية.
وقال دوان ميلور، اختصاصي تغذية مسجل من جامعة أستون: "من المحتمل أن تكون لدى الأشخاص الذين يتناولون المزيد من الأطعمة المقلية عوامل خطر أخرى، تزيد من مخاطر تعرضهم لمشاكل الصحة العقلية".