الطرق الشعبية لتبييض الأسنان.. أضرار ومخاطر والنتيجة غير مُرضية

وقالت "خيلو": "من جانبٍ فهذه المعاجين آمنة، لأنها خضعت لاختبارات سريرية، ولكن من جانب آخر، هي مخصصة للاستخدام لفترة محدودة. أي يمكن استخدامها لمدة أسبوع أو أسبوعين كحد أقصى؛ لذلك إذا استخدمها الشخص بشكل منتظم لفترة طويلة من الزمن (شهر أو أكثر)؛ فإن ذلك يمكن أن يُلحق الضرر بالأنسجة الصلبة للأسنان لا يمكن إصلاحه".