"داء عصبي مزمن".. 7 أعراض لمرض التصلب اللويحي المتعدد

وأضاف صحي الرياض بمناسبة اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد: أن أعراض المرض تتمثل في: "الشعور بوخز أو تنميل بالأطراف، وخلل بالتوازن، وضعف أو تشنج بالعضلات، وتأثر الذاكرة والقدرة على اتخاذ القرارات، وتشوش بالنظر والرؤية، وضعف وإجهاد سريع، وصعوبة في الكلام".