"داء عصبي مزمن".. 7 أعراض لمرض التصلب اللويحي المتعدد

أوضح تجمعُ الرياض الصحي الثاني أن التصلب اللويحي المتعدد مرض عصبي مزمن يصيب الجهاز العصبي المركزي، ويؤثر على الدماغ والحبل الشوكي.
وأضاف صحي الرياض بمناسبة اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد: أن أعراض المرض تتمثل في: "الشعور بوخز أو تنميل بالأطراف، وخلل بالتوازن، وضعف أو تشنج بالعضلات، وتأثر الذاكرة والقدرة على اتخاذ القرارات، وتشوش بالنظر والرؤية، وضعف وإجهاد سريع، وصعوبة في الكلام".
وتابع في إنفوجرافيك نشره اليوم: أن طرق العلاج تقوم على التحكم بالأعراض المصاحبة للمرض، وأيقاف تطوره باستخدام الأدوية بعد التشخيص.
ويمكن التعايش مع التصلب اللويحي من خلال الراحة، وممارسة التمارين الرياضية، وتجنب الحرارة قدر الإمكان، وتناول أغذية متوازنة صحية، وتجنب الضغوطات.