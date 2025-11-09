في دراسة فاجأت الباحثين.. كوب قهوة يوميًا يقلل خطر تكرار نوبات الرجفان الأذيني بنسبة 39%

في تناقض مفاجئ مع المعتقدات الطبية التقليدية، كشفت دراسة علمية جديدة أن شرب القهوة يوميًا قد يُسهم في تقليل خطر تكرار نوبات الرجفان الأذيني، وهو أحد اضطرابات نظم القلب الشائعة التي تُصيب الملايين حول العالم.