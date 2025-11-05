دراسة: استبدال السكر بالمحليات الصناعية قد يدعم فقدان الوزن وصحة الأمعاء

أظهرت دراسة طويلة نُشرت في مجلة Nature Metabolism أن استبدال السكر بالمحليات ومحسّنات الحلاوة قد يحقق فقدان وزن إضافياً لدى البالغين ويُحسّن مؤشرات في ميكروبيوم الأمعاء، مقارنة بنظام يتضمن السكر المعتاد.
شملت الدراسة 325 بالغاً و36 طفلاً على برامج غذائية متدرجة لمدة عام، وسجلت المجموعة التي استخدمت المحليات فقداناً أكبر للوزن وبعض التحسنات القلبية الاستقلابية، مع آثار جانبية هضمية أكثر شيوعاً.
يأتي ذلك خلافاً لتوصيات سابقة حذّرت من الإفراط في المحليات.
ونقلت “ديلي ميل” نقاشاً طبياً جارياً حول السلامة طويلة الأمد لبعض الأنواع.