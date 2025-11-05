دراسة: استبدال السكر بالمحليات الصناعية قد يدعم فقدان الوزن وصحة الأمعاء

شملت الدراسة 325 بالغاً و36 طفلاً على برامج غذائية متدرجة لمدة عام، وسجلت المجموعة التي استخدمت المحليات فقداناً أكبر للوزن وبعض التحسنات القلبية الاستقلابية، مع آثار جانبية هضمية أكثر شيوعاً.