"دم الجبال".. "شيلاجيت" حل سحري يجدد الحيوية ويقضي على الشيخوخة

ولفتت إلى أن أغلب الدراسات بشأن الـ"شيلاجيت" أُجريت على الحيوانات؛ في حين أن الدراسات التي أجريت على البشر قليلة جدًّا؛ إذ إنه وحتى الساعة من غير المعروف بعدُ كيف يمكن أن يؤثر تناول هذه المادة على باقي الأدوية التي يتناولها الفرد وإن كانت تتعارض معها.