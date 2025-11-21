دراسات تكشف فعالية الفاكهتين في تحسين الهضم وتنظيم حركة الأمعاء

أكدت دراسات حديثة فعالية كل من التمر والبرقوق في دعم صحة الجهاز الهضمي والمساهمة في علاج الإمساك، بفضل احتوائهما على نسب عالية من الألياف الغذائية.
ووفقًا لتقرير طبي نشره موقع "Very Well Health"، أظهرت نتائج سريرية أن تناول ما بين 80 إلى 120 غرامًا من الخوخ المجفف يوميًّا لمدة أربعة أسابيع أدى إلى تحسن واضح في حركة الأمعاء وزيادة وزن البراز، كما ساعد عصير الخوخ المجفف في تقليل صلابة الفضلات لدى من استهلكوا 54 غرامًا يوميًّا.
وفي المقابل، أظهرت دراسة مصغرة أن تناول سبع حبات من التمر (ما يعادل نحو 50 غرامًا) يوميًّا لمدة ثلاثة أسابيع ساهم في زيادة وتيرة حركة الأمعاء بشكل ملحوظ. ويُعزى ذلك إلى الألياف غير القابلة للذوبان الموجودة في التمر، إلى جانب مكونات غذائية أخرى مثل الفلافونولات والفينولات والمعادن، التي تلعب دورًا في تسريع مرور الطعام عبر الجهاز الهضمي.
وأشار التقرير إلى أن كلًّا من التمر والبرقوق يحتويان على كميات متقاربة من الألياف في كل حصة غذائية، مُبينًا أن الدراسات السابقة ركزت بشكل أكبر على البرقوق، إلا أنه لا يوجد حتى الآن دليل علمي قاطع يُثبت تفوقه على التمر في هذا المجال.
وبحسب الخبراء، فإن الاختيار بين الفاكهتين يعتمد على التفضيل الشخصي واستجابة الجسم، حيث يُعد كلٌّ منهما خيارًا طبيعيًّا وآمنًا لدعم انتظام الأمعاء والتخلص من الإمساك.