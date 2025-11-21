دراسات تكشف فعالية الفاكهتين في تحسين الهضم وتنظيم حركة الأمعاء

وفي المقابل، أظهرت دراسة مصغرة أن تناول سبع حبات من التمر (ما يعادل نحو 50 غرامًا) يوميًّا لمدة ثلاثة أسابيع ساهم في زيادة وتيرة حركة الأمعاء بشكل ملحوظ. ويُعزى ذلك إلى الألياف غير القابلة للذوبان الموجودة في التمر، إلى جانب مكونات غذائية أخرى مثل الفلافونولات والفينولات والمعادن، التي تلعب دورًا في تسريع مرور الطعام عبر الجهاز الهضمي.