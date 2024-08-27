"شرب الماء البارد والجسم حار يسبّب أمراض القلب".. معلومة خاطئة يصحّحها "النمر"

صحّح استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر؛ معلومة خاطئة عن شرب الماء البارد والجسم حار وعلاقته بأمراض القلب.
وأشار "النمر"؛ إلى استفسار متابع يسأل: "لي صديق باكستاني يعمل مبلطاً أغلبية شغله في الشمس والحرارة العالية، ويشرب الماء بارداً على طول، وقبل فتره كلّمني يقول: حصلت لي مشكلة في القلب وتعبت، وذهبت لدكتور قال لي بسبب الماء البارد والجسم حار".
وأوضح "النمر"؛ عبر حسابه على منصة "إكس"، في ردّه على السائل، قائلاً: "معلومة خاطئة؛ شرب الماء البارد والجسم حار يسبّب أمراض القلب".