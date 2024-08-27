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"شرب الماء البارد والجسم حار يسبّب أمراض القلب".. معلومة خاطئة يصحّحها "النمر"

توضيح حمل رداً عن تساؤل متابع.. "صديق مبلط يعمل في الشمس ويمارس هذه العادة"
استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر
استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر
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صحّح استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر؛ معلومة خاطئة عن شرب الماء البارد والجسم حار وعلاقته بأمراض القلب.

وأشار "النمر"؛ إلى استفسار متابع يسأل: "لي صديق باكستاني يعمل مبلطاً أغلبية شغله في الشمس والحرارة العالية، ويشرب الماء بارداً على طول، وقبل فتره كلّمني يقول: حصلت لي مشكلة في القلب وتعبت، وذهبت لدكتور قال لي بسبب الماء البارد والجسم حار".

وأوضح "النمر"؛ عبر حسابه على منصة "إكس"، في ردّه على السائل، قائلاً: "معلومة خاطئة؛ شرب الماء البارد والجسم حار يسبّب أمراض القلب".

أمراض القلب
خالد النمر
شرب الماء البارد

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