"شرب الماء البارد والجسم حار يسبّب أمراض القلب".. معلومة خاطئة يصحّحها "النمر"

وأشار "النمر"؛ إلى استفسار متابع يسأل: "لي صديق باكستاني يعمل مبلطاً أغلبية شغله في الشمس والحرارة العالية، ويشرب الماء بارداً على طول، وقبل فتره كلّمني يقول: حصلت لي مشكلة في القلب وتعبت، وذهبت لدكتور قال لي بسبب الماء البارد والجسم حار".