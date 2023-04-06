استشاري يصف الإفطار الصحي.. ابتعد عن المقليات والسكريات وافطر على التمر والعصائر الطبيعية

ويكمل: "ينبغي الحرص على تقليل كمية الطعام أو تقديمه على أجزاء أو جزأين على أقل تقدير لتكون وجبة سهلة الهضم وخفيفة على المعدة ولتهيئة الجسم بشكل تدريجي، كما أن وجود فارق زمني بين الوجبات يسهم في تجنب العشور بالخمول والكسل والتخمة وسوء الهضم والحرقان، وتهيج القولون العصبي، وزيادة الوزن، فتناول كمية كبيرة من الطعام والشراب دفعة واحدة بعد ساعات طويلة من الصيام مرتبط بمشكلات صحية، أغلبها مؤقت، ويسهل التغلب عليها، فالجهاز الهضمي في حالة خمول وراحة، وتناول وجبة كبيرة ودسمة يؤدي إلى خلل في وظائفه، وزيادة ضخ القلب لكمية الدم إليه، مما يؤثر سلباً وبشكل مؤقت على وظائف أعضاء أخرى؛ كالدماغ والجهاز التنفسي، وكذلك النشاط والحركة، وعلى المدى البعيد السمنة والسكري والضغط".