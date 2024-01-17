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لا تتناولها مع هذه الأدوية الشائعة.. دراسة: "الفياجرا" قد تكون مميتة في هذه الحالة

بعد تحليل بيانات 61 ألف رجل دخلوا المستشفى بعد إصابتهم بنوبة قلبية