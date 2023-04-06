"سارة تحب بيتزا المارجريتا لكنها ما تدري!!".. رسالة تحذيرية من "الصحة"

دعت وزارة الصحة إلى أهمية التقليل من استهلاك الوجبات السريعة لتفادي نِسَب صوديوم عالية لا يحتاجها الجسم، ضاربة مثالًا بنسب الصوديوم في بيتزا "المارجريتا".