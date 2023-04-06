حياتنا

"سارة تحب بيتزا المارجريتا لكنها ما تدري!!".. رسالة تحذيرية من "الصحة"

دعت للتقليل من استهلاك الوجبات السريعة لتفادي نِسَب صوديوم عالية بالجسم
"سارة تحب بيتزا المارجريتا لكنها ما تدري!!".. رسالة تحذيرية من "الصحة"
سبق
سبق

دعت وزارة الصحة إلى أهمية التقليل من استهلاك الوجبات السريعة لتفادي نِسَب صوديوم عالية لا يحتاجها الجسم، ضاربة مثالًا بنسب الصوديوم في بيتزا "المارجريتا".

وتفصيلًا وتحت وسم #ملحك_يكفي، قالت وزارة الصحة، عبر حساب منصتها التوعوية "عش بصحة"؛ في عبارة تحذيرية: "سارة تحب بيتزا المارجريتا؛ لكنها ما تدري!!".

وأوضحت الوزارة: "كيف تختار وجباتك بملح وصوديوم أقل؟ قطعة بيتزا الجبنة = 389 ملجم صوديوم = 20% من الحد اليومي المسموح لك!".

وأضافت: "الحد اليومي للفرد البالغ يجب ألا يتجاوز 2 جرام صوديوم = 5 ملجم مل يوميًّا".

وزارة الصحة
الوجبات السريعة

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