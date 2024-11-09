5 مؤشرات لهشاشة العظام.. احذر منها لتنجو من "القاتل الصامت"!

وتتضمن أهم مؤشرات هشاشة العظام: فقدان الطول، آلام الظهر؛ حيث قد تؤدي الصدمات أو السقوط الطفيف إلى كسور، وخاصة في الورك أو الرسغ أو العمود الفقري. وغالبًا ما تكون هذه الأنواع من الكسور هي العلامة الأولى للمرض، ونقص الكالسيوم و"فيتامين د"؛ حيث لا يمكن علاج هشاشة العظام تمامًا، ولكن بعض عوامل نمط الحياة والنظام الغذائي يمكن أن تقلل من مخاطر الإصابة، وقلة ممارسة التمارين الرياضية؛ حيث يعتبر التمرين المنتظم نشاطًا ممتازًا يمكن أن يساعد في درء هشاشة العظام. وتعتبر تمارين تحمل الوزن، مثل المشي السريع والركض والرقص، رائعة لزيادة كثافة العظام. وتساعد تمارين القوة، مثل رفع الأثقال، في تحقيق الاستقرار والمرونة؛ بينما تناول الأطعمة الضارة والعادات السيئة كالتدخين، والإفراط في تناول الكحول؛ يمكن أن يُضعِف كثافة العظام ويزيد من خطر الإصابة بالكسور، إضافة إلى عدم إجراء الفحوصات بشكل دوري وتأخر العلاج؛ حيث يجب على النساء البدء في فحص هشاشة العظام في سن 65 عامًا، في حين يجب على الرجال التفكير في الفحص إذا كان لديهم عوامل خطر لهشاشة العظام، والتي تشمل التدخين، واضطراب تعاطي الكحول، وبعض الأمراض المزمنة مثل مرض السكري. والرجال فوق سن 70 عامًا معرضون لخطر أكبر.