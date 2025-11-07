دراسة دولية: اختلاف نتائج اختبارات وظائف الكلى يُنذر بمخاطر صحية

كشفت دراسة دولية رائدة أن الاختلاف الكبير بين نتائج اختبارين روتينيين لوظائف الكلى قد يُنبئ بارتفاع مخاطر الإصابة بالفشل الكلوي وأمراض القلب والوفاة.
ووفقًا لتقرير نُشر الجمعة على موقع "ميديكال إكسبريس"، فإن الدراسة العالمية التي أجراها باحثون من مركز لانغون الصحي بجامعة نيويورك، ونُشرت نتائجها في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية (JAMA)، حللت بيانات أكثر من 860 ألف مريض من دول متعددة.
وأظهرت النتائج أن أكثر من ثلث المرضى المنومين في المستشفيات كانت لديهم قراءات سيستاتين سي أقل بنسبة 30% على الأقل من مستويات الكرياتينين لديهم، وهو عدم تطابق يُنذر بمشاكل صحية مستقبلية. كما سجل 11% من المرضى الخارجيين – الذين يبدون بصحة جيدة – تباينات مماثلة.
وقال الدكتور مورغان غرامز، المؤلف المشارك في الدراسة: "تُبرز نتائجنا أهمية قياس كل من الكرياتينين وسيستاتين سي لفهم مدى كفاءة عمل الكلى بدقة، لا سيما لدى كبار السن والمرضى الأكثر عرضة للمضاعفات."
وأضاف أن تقييم المؤشرين الحيويين معًا قد يُساعد في اكتشاف عدد أكبر من حالات ضعف وظائف الكلى في مراحل مبكرة، عبر رصد الجوانب التي لا يكشفها أي من الاختبارين بمفرده.
رغم أن اختبار الكرياتينين يُعد المعيار المعتمد منذ عقود، فإن اختبار السيستاتين سي – وهو بروتين تنتجه خلايا الجسم كافة – يوفر معلومات تكميلية مهمة تتأثر بعوامل مختلفة. وتُقدم النتائج المجمعة لكلا الاختبارين تقييمًا أدق لوظائف الكلى ومخاطر الفشل العضوي.
ورغم التوصية بإجراء اختبار السيستاتين سي منذ عام 2012، إلا أن أقل من 10% من المختبرات السريرية الأمريكية كانت تُجريه داخليًا حتى عام 2019. كما خضع أقل من 1% من المرضى المنومين في المستشفيات الأمريكية لهذا الاختبار.
وأكد الدكتور جوزيف كوريش، أحد المشاركين في البحث، أن النتائج تؤكد ضرورة توسيع استخدام اختبار السيستاتين سي، مضيفًا: "قد يُفوّت الأطباء معلومات قيّمة حول صحة مرضاهم في حال تجاهل هذا الاختبار."
وأشار التقرير إلى أن نتائج البحث عُرضت في مؤتمر "أسبوع الكلى" التابع للجمعية الأمريكية لأمراض الكلى.