دراسة دولية: اختلاف نتائج اختبارات وظائف الكلى يُنذر بمخاطر صحية

ورغم التوصية بإجراء اختبار السيستاتين سي منذ عام 2012، إلا أن أقل من 10% من المختبرات السريرية الأمريكية كانت تُجريه داخليًا حتى عام 2019. كما خضع أقل من 1% من المرضى المنومين في المستشفيات الأمريكية لهذا الاختبار.