"النمر": آيس كريم السيارات الجوالة دهون وسكر وتسمم محتمل.. وهذه بدائله الآمنة

حذّر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من تناول الآيس كريم الموزع عبر السيارات الجوالة، خصوصًا لمن يعانون أمراض القلب والسكري والسمنة وارتفاع الكولسترول، مشيرًا إلى عدد من الأسباب الصحية والغذائية التي تجعل هذه المنتجات ضارة بالصحة.
وأوضح "النمر" أن هذه الأنواع غالبًا ما تُصنع باستخدام زيت النخيل بديلًا عن دهون الألبان، ما يمنحها قوامًا كريميًا لكنه يرفع مستويات الكولسترول في الدم.
وأشار إلى أن نصف كوب من هذا النوع من الآيس كريم يحتوي على نحو 16 غرامًا من السكر، ما قد يؤدي إلى رفع مستويات السكر والدهون الثلاثية لدى المرضى، إضافة إلى احتوائه على 210 سعرة حرارية في نفس الكمية، ما يسهم في زيادة الوزن في حال تناوله بكثرة.
وتطرّق إلى مخاوف تتعلق بالنظافة، لافتًا إلى أن سيارات بيع الآيس كريم قد لا تلتزم بمعايير السلامة الصحية، مما يزيد من احتمالات التلوث أو التسمم الغذائي.
كما نبه إلى احتوائه على نكهات وألوان صناعية، وإن كانت مصنّفة آمنة، إلا أنها تظل غير مفيدة صحيًا.
وختم الدكتور "النمر" بنصيحة بتناول بدائل صحية مثل آيس كريم الفواكه أو الزبادي المثلج، لما لها من قيمة غذائية أعلى وأضرار أقل على الصحة العامة.