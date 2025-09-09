"النمر": آيس كريم السيارات الجوالة دهون وسكر وتسمم محتمل.. وهذه بدائله الآمنة

وأشار إلى أن نصف كوب من هذا النوع من الآيس كريم يحتوي على نحو 16 غرامًا من السكر، ما قد يؤدي إلى رفع مستويات السكر والدهون الثلاثية لدى المرضى، إضافة إلى احتوائه على 210 سعرة حرارية في نفس الكمية، ما يسهم في زيادة الوزن في حال تناوله بكثرة.