"لا تستهِن بصحتك".. "صحة الرياض" تحذّر من الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية دون داعٍ

حذّرت "صحة الرياض" من استخدام المضادات الحيوية دون حاجة ملحة أو وصفة طبية.
وأضافت الصحة في إنفوجراف لها بعنوان "لا تستهِن بصحتك"، أن كثرة استخدام المضاد الحيوي دون حاجة ملحة، أو وصفة طبية يزيد من مقاومة البكتيريا للمضادات.
وكانت "صحة الرياض" قد حذّرت سابقًا من مخاطر مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية.
وأوضحت الصحة أن أبرز مخاطر مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية تتمثل في عدم فعالية المضادات الحيوية الحالية، وارتفاع تكاليف العلاج والفحوصات، وزيادة مدة الإقامة في المستشفى، وصعوبة علاج بعض الأمراض المعدية أو إجراء العمليات الجراحية.