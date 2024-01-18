"لا تستهِن بصحتك".. "صحة الرياض" تحذّر من الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية دون داعٍ

وأوضحت الصحة أن أبرز مخاطر مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية تتمثل في عدم فعالية المضادات الحيوية الحالية، وارتفاع تكاليف العلاج والفحوصات، وزيادة مدة الإقامة في المستشفى، وصعوبة علاج بعض الأمراض المعدية أو إجراء العمليات الجراحية.