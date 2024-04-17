"ابتكار مهم" يمنع انتشار السرطان و"يُنهي" عذاب العلاج الكيميائي

وتضيف: "يتطلب بروتوكول العلاج الرئيسي لسرطان الكبد الاستئصال الجراحي للورم يليه العلاج الكيميائي، والذي على الرغم من أهميته لمنع الانتكاس؛ إلا أنه يمثل تحديًا كبيرًا بسبب آثاره الجانبية المنهكة. هناك إحصائيات مذهلة توضح عدد المرضى الذين يختارون التوقف عن العلاج بسبب عدوانيته وكيف يؤثر على نوعية حياتهم".