"استشاري نمو وسلوك": نقل الطفل من مدرسته لأخرى قد يؤثر عليه سلبًا

وتفصيلاً فقد قال الدكتور حسين الشمراني وهو استشاري في طب النمو والسلوك وباحث في عدة مجالات، إن نقل الطفل من مدرسة لمدرسة أخرى هو تحدٍ كبير له، مشيرًا إلى أنه قد يصعب عليه التأقلم مع البيئة الجديدة، وتعويض الأصدقاء، والتعرف على المعلمات.