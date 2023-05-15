خبراء: لهذا السبب يجب على مرضى السكري مراجعة طبيب العيون

ووفقًا للأطباء يجب على المرضى مراقبة مستوى السكر في الدم بصورة دورية، وينصحون بتناول ما لا يقل عن 400 غرام من الخضروات يوميًّا، واستبعاد السكر تمامًا من نظامهم الغذائي، وتناول اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان المخمرة. كما أن عليهم المشي يوميًّا مدة لا تقل عن 40 دقيقة، وشرب ما لا يقل عن لترين من الماء في اليوم.