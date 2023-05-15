خبراء: لهذا السبب يجب على مرضى السكري مراجعة طبيب العيون

يبدو أن داء السكري اتخذ اتجاهًا وبائيًّا. ويمكن أن يتسبب داء السكري -بالإضافة إلى العديد من المشكلات الصحية- في ضعف البصر وحتى فقدانه.
ويقول الدكتور دميتري ديمينتيف، أخصائي طب وجراحة العيون: إن أكثر من 400 مليون شخص في العالم يعانون من داء السكري.
وتتفق معه الدكتورة مارينا مكسيموفا أخصائية الغدد الصماء، فتؤكد أن داء السكري أصبح يصيب الشباب أيضًا.
وتقول: "خاصة النوع الثاني من مرض السكري؛ فإذا كنا في السابق نقول إن النوع الثاني من مرض السكري هو مرض كبار السن، فها نحن نقول الآن إنه مرض مَن هم في عمر 35- 40 عامًا".
وتظهر مضاعفات داء السكري نتيجة غلوزة البروتينات؛ أي تلبسها بالسكر؛ مما يُعيق عملية نقل الأكسجين.
ويضيف طبيب العيون موضحًا: يمكن أن يسبب داء السكري نزيف الدم خلف شبكية العين؛ مما يؤدي إلى سوء الرؤية. كما أن السكري قد يتسبب في إعتام عدسة العين.
ويقول: "عند الإصابة بمرض السكري تبدأ عدسة العين تعتم بسبب اختلال عملية التمثيل الغذائي بداخلها. ويؤدي ارتفاع مستوى السكر بسرعة إلى إعتام عدسة العين؛ مما يتطلب علاجها بسرعة".
ووفقًا للأطباء يجب على المرضى مراقبة مستوى السكر في الدم بصورة دورية، وينصحون بتناول ما لا يقل عن 400 غرام من الخضروات يوميًّا، واستبعاد السكر تمامًا من نظامهم الغذائي، وتناول اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان المخمرة. كما أن عليهم المشي يوميًّا مدة لا تقل عن 40 دقيقة، وشرب ما لا يقل عن لترين من الماء في اليوم.
ويؤكد الأطباء أن من الضروري على المصابين بداء السكري مراجعة طبيب العيون مرتين في السنة.