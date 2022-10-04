دراسة طبية: تناول الخبز والأرز الأبيض يزيد فرص الإصابة بهذا المرض

وأشارت الدراسة إلى أن التدخين وارتفاع معدل الكوليسترول وضغط الدم ومرض السكري، تُعد عوامل للإصابة بمرض الشريان التاجي المبكر، والذي يبدأ غالبًا دون أعراض، ولكنه يمكن أن يؤدي إلى ألم في الصدر أو نوبة قلبية ناجمة عن تضييق أو تمزق اللويحات في جدار الشرايين وفق "سكاي نيوز".