"الغذاء والدواء" الأمريكية تشدّد رقابتها على منتجات التجميل وتطالب بكشف مكوناتها

على الرغم من أنه لم تجر أي إصلاحات جديدة على قوانينها في تنظيم مستحضرات التجميل منذ عام ١٩٣٨ (٨٥ عاماً)، إلا أن إدارة الغذاء والدواء الامريكية (FDA) أعلنت أخيراً تشديد رقابتها بنهاية العام الجاري على جميع منتجات مستحضرات التجميل بما فيها العطور، وكذلك المكملات الغذائية، ومطالبة جميع الشركات المصنّعة بضرورة الكشف عن كامل المكونات المستخدمة في كل منتج.