"الغذاء والدواء" الأمريكية تشدّد رقابتها على منتجات التجميل وتطالب بكشف مكوناتها

على الرغم من أنه لم تجر أي إصلاحات جديدة على قوانينها في تنظيم مستحضرات التجميل منذ عام ١٩٣٨ (٨٥ عاماً)، إلا أن إدارة الغذاء والدواء الامريكية (FDA) أعلنت أخيراً تشديد رقابتها بنهاية العام الجاري على جميع منتجات مستحضرات التجميل بما فيها العطور، وكذلك المكملات الغذائية، ومطالبة جميع الشركات المصنّعة بضرورة الكشف عن كامل المكونات المستخدمة في كل منتج.
وأشار تقرير ادارة الغذاء الامريكية، إلى أنه سيتم فرض قوانين صارمة على شركات التجميل والعطور الأمريكية وجميع الشركات العالمية التي تصنع منتجاتها داخل الولايات المتحدة، وكذلك ستفرض شروط جديدة في المرحلة المقبلة بين عامي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥، لمنع أي مواد مضرّة أو مغشوشة تستخدم في إنتاج المستحضرات.
وأكّدت أنه سيتم فرض ملصقات على جميع مستحضرات التجميل والعطور تتضمن كامل التفاصيل عن التواصل مع الجهة المنتجة، والمكونات التي قد تسبّب الحساسية في المنتج.
وأضافت الادارة أنها تملك السلطة الكاملة لمطالبة الشركات بسحب المنتج في حال استنتجت وجود مستحضر مغشوش أو به مادة مغشوشة أو يحمل معلومات مغلوطة او مادة خطيرة على جسم الإنسان، إلى جانب فتح تحقيق في ذلك.
يُذكر أن ادارة الغذاء والدواء الأمريكية لم تدخل إصلاحات أو قوانين حديثة في تنظيم مستحضرات التجميل منذ عام ١٩٣٨ (٨٥ عاماً) ، وأقرّت ضرورة إدخال تنظيمات مشدّدة منذ عام ٢٠٢٢، على أن يبدأ تطبيقها نهاية العام الجاري.