دراسة عالمية: السعادة تقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان

كشفت دراسة حديثة، نقلتها صحيفة إندبندنت، أن السعادة تمثل عاملاً حيوياً في الوقاية من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان والسكري، التي تشكل 75% من الوفيات حول العالم.
وأوضحت البروفيسورة يوليا يوغا من جامعة ألبا يوليا أن السعادة أصبحت "موردًا قابلاً للقياس في الصحة العامة"، مؤكدة أن الرفاهية النفسية يمكن أن تؤثر على المؤشرات الحيوية للجسم.
واستندت الدراسة إلى بيانات من 123 دولة باستخدام مقياس "سلم الحياة"، وتوصلت إلى أن كل زيادة بنسبة 1% في مستوى السعادة ترتبط بانخفاض 0.43% في معدلات الوفاة الناتجة عن الأمراض غير السارية.
كما أشارت النتائج إلى أن الشعور الإيجابي يقلل من ضغط الدم والكوليسترول، بينما أظهرت أبحاث سابقة أن الاكتئاب يضاعف خطر الإصابة بأمراض القلب.
ويرى الباحثون أن هذه النتائج تفتح آفاقًا جديدة لسياسات الصحة العامة، إذ يمكن للحكومات تعزيز الرفاهية من خلال برامج الوقاية، وتحسين جودة الهواء، وزيادة الإنفاق الصحي، مؤكدين أن الاستثمار في سعادة المواطنين أصبح استثمارًا مباشرًا في صحتهم.