دراسة عالمية: السعادة تقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان

ويرى الباحثون أن هذه النتائج تفتح آفاقًا جديدة لسياسات الصحة العامة، إذ يمكن للحكومات تعزيز الرفاهية من خلال برامج الوقاية، وتحسين جودة الهواء، وزيادة الإنفاق الصحي، مؤكدين أن الاستثمار في سعادة المواطنين أصبح استثمارًا مباشرًا في صحتهم.