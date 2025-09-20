دراسة تحذر: الإضافات الغذائية في طعام الحامل تضعف أمعاء الأطفال وقد تصيبهم بأمراض مزمنة

وقال تشاسينغ: "من الضروري أن نطور فهمًا أفضل لكيفية تأثير ما نأكله على صحة الأجيال القادمة". وأضاف: "نريد مواصلة هذا البحث من خلال التجارب السريرية لدراسة انتقال ميكروبات الأمعاء من الأم إلى الرضيع، سواء في حالات تغذية الأم مع أو من دون إضافات غذائية، أو في حالات الرضع المعرضين مباشرة لهذه المواد في حليب الأطفال".