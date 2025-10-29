الإنفلونزا المزمنة تهدد القلب والدماغ.. خطر مضاعف يستمر بعد التعافي

وأظهرت المراجعة، التي شملت 155 دراسة منشورة بين عامَي 1997 و2024، أن خطر الإصابة بالمضاعفات القلبية يرتفع إلى 5 أضعاف خلال الأسابيع الأولى بعد الإصابة بالإنفلونزا، وإلى 3 أضعاف لدى المصابين بكوفيد خلال 14 أسبوعًا، مع استمرار الخطر لمدة عام كامل.