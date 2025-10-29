الإنفلونزا المزمنة تهدد القلب والدماغ.. خطر مضاعف يستمر بعد التعافي

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس، أن الإصابة بالإنفلونزا أو كوفيد أو بعض العدوى الفيروسية المزمنة، قد تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.
وأظهرت المراجعة، التي شملت 155 دراسة منشورة بين عامَي 1997 و2024، أن خطر الإصابة بالمضاعفات القلبية يرتفع إلى 5 أضعاف خلال الأسابيع الأولى بعد الإصابة بالإنفلونزا، وإلى 3 أضعاف لدى المصابين بكوفيد خلال 14 أسبوعًا، مع استمرار الخطر لمدة عام كامل.
وبحسب النتائج، تضاعف الإنفلونزا خطر النوبة القلبية أربع مرات، وتزيد خطر السكتة الدماغية خمس مرات خلال أول شهر من العدوى، في حين تزيد العدوى المزمنة مثل فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) والتهاب الكبد C والحزام الناري خطر الإصابة بالنوبات القلبية بنسبة تصل إلى 60%، والسكتات الدماغية بنسبة 45%.
وقال الباحث الرئيسي في الدراسة، الدكتور كوسوكي كاواي: "لقد أصبح معروفًا أن بعض الفيروسات قد تسبب السرطان، لكن العلاقة بين العدوى الفيروسية والأمراض غير المعدية مثل أمراض القلب لا تزال غير واضحة. دراستنا أثبتت أن العدوى الفيروسية الحادة والمزمنة ترتبط بمخاطر قصيرة وطويلة الأمد للنوبات القلبية والسكتات الدماغية".
ويعتقد الباحثون أن السبب يعود إلى تنشيط جهاز المناعة وحدوث التهابات تؤدي إلى زيادة خطر التجلطات الدموية، وبالتالي احتمالية الإصابة بمضاعفات خطيرة.
كما أوضحت الدراسة أن كبار السن أكثر عرضة لهذه المخاطر من الفئات العمرية الأصغر، مشددة على أهمية التطعيم ضد كوفيد والإنفلونزا، خاصة مع توقعات بارتفاع الإصابات خلال الأشهر المقبلة.