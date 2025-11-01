استشاري نمو وسلوك: صدمات الطفولة لا تنتهي بانتهاء الطفولة!

أكد استشاري طب النمو والسلوك للأطفال والمراهقين، والبروفيسور المشارك بكلية الطب الدكتور حسين الشمراني، أن صدمات الطفولة تترك آثارًا عميقة تستمر مع الإنسان حتى مرحلة البلوغ، مشيرًا إلى أن كثيرًا من السلوكيات التي يظهرها البالغون اليوم قد تكون انعكاسًا لتجارب مؤلمة في الصغر.