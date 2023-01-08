"XBB.1.5" .. "عالم أوبئة": متحور كورونا الجديد سيجتاح أوروبا خلال أسابيع

ووفق موقع إذاعة صوت ألمانيا، قال هايو؛ الذي يعمل في معهد لايبنيتس الألماني لأبحاث الوقاية من الأمراض وعلم الأوبئة في مدينة بريمن: "يمكن القول، بشيء من اليقين التنبؤي أن هذا المتحور سيصبح هو السائد في بلدنا أيضاً".