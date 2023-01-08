"XBB.1.5" .. "عالم أوبئة": متحور كورونا الجديد سيجتاح أوروبا خلال أسابيع

توقّع عالم الأوبئة الألماني، هايو تسيب؛ أن المتحور الجديد لفيروس كورونا "إكس بي بي 5.1" سوف ينتشر على نطاق واسع في أوروبا وألمانيا خلال الأسابيع المقبلة.
ووفق موقع إذاعة صوت ألمانيا، قال هايو؛ الذي يعمل في معهد لايبنيتس الألماني لأبحاث الوقاية من الأمراض وعلم الأوبئة في مدينة بريمن: "يمكن القول، بشيء من اليقين التنبؤي أن هذا المتحور سيصبح هو السائد في بلدنا أيضاً".
وأوضح أن المتحور إكس بي بي 5.1، ينتشر "بالتزامن مع ضعف المناعة لدى الأشخاص الذين حصلوا على تطعيم أو أصيبوا بالعدوى منذ بعض الوقت".
يُشار إلى أن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها كانت قد أكّدت أن الإصابة بمتحور «إكس بي بي 5.1» تقترب من نصف مجموع الإصابات الجديدة في الولايات المتحدة.