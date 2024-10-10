"نفسيتي تعبانة".. ضغوطات وطاقات مُهدرَة تُنذر بكوارث مجتمعية.. وخبيرة لـ"سبق": عالجوها قبل تفاقُمها

وذكرت "الشلهوب" أن دراسة أكدت أن أولئك الذين يعانون من صعوبة في التكيف مع بيئات العمل السامة قد يسجلون غيابًا أكبر بمعدل يصل إلى 6.8 أيام سنويًّا مقارنة بزملائهم. وأشارت إلى أن 70% من الموظفين الذين يعانون من الاكتئاب تطورت لديهم مشاكل صحية مزمنة، كما أن 38% من الموظفين يشعرون بعدم وجود دعم كافٍ من زملائهم أو مديريهم؛ مما يؤدي إلى تدهور العلاقات والتواصل الداخلي في العمل.