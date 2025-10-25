"النمر": ارتجاع المريء قد يحاكي أعراض الجلطة القلبية لكن لا يسببها.. ودراسات حديثة تفتقر لإثبات العلاقة

وبيّن "النمر" أن بعض الدراسات الطبية الحديثة، خصوصًا تلك الصادرة من الصين، أشارت إلى احتمال وجود علاقة بين ارتجاع المريء والجلطات القلبية، غير أنها تعاني من قصور إحصائي ومنهجي، ولا ترقى إلى مستوى الإثبات العلمي القاطع حتى الآن.