"النمر": ارتجاع المريء قد يحاكي أعراض الجلطة القلبية لكن لا يسببها.. ودراسات حديثة تفتقر لإثبات العلاقة

أوضح استشاري القلب والشرايين الدكتور خالد النمر أن ارتجاع المريء قد يُشابه في أعراضه جلطة القلب، إلا أنه لا يُعد سببًا مباشرًا لها.
وبيّن "النمر" أن بعض الدراسات الطبية الحديثة، خصوصًا تلك الصادرة من الصين، أشارت إلى احتمال وجود علاقة بين ارتجاع المريء والجلطات القلبية، غير أنها تعاني من قصور إحصائي ومنهجي، ولا ترقى إلى مستوى الإثبات العلمي القاطع حتى الآن.
وأكد أن هذه الدراسات لا تُثبت وجود علاقة سببية واضحة بين الحالتين، مشددًا على أهمية التمييز الطبي الدقيق في تشخيص أعراض القلب، وعدم الاعتماد على التشابه العرضي بين الأمراض.