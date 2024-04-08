مهما كانت حالتك.. "النمر" يحذر من تناول الإسبرين دون توجيه من طبيب

وأضاف النمر، في سلسلة تغريدات توعوية نشرها عبر منصة إكس، أن احتمالية نزيف الدم من المعدة (والقولون بنسبة أقل) تزيد بعد تناول الإسبرين إلى الضعف خاصةً عند كبار السن، ومرضى قصور الكلى والمدخنين، ومستخدمي أدوية المفاصل.