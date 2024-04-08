مهما كانت حالتك.. "النمر" يحذر من تناول الإسبرين دون توجيه من طبيب

حذر استشاري طب القلب، الدكتور خالد النمر، من تناول الإسبرين من دون توجيه من الطبيب المختص مهما كانت حالة المريض.
وأضاف النمر، في سلسلة تغريدات توعوية نشرها عبر منصة إكس، أن احتمالية نزيف الدم من المعدة (والقولون بنسبة أقل) تزيد بعد تناول الإسبرين إلى الضعف خاصةً عند كبار السن، ومرضى قصور الكلى والمدخنين، ومستخدمي أدوية المفاصل.
كما نصح السيدات بعد الولادة القيصرية الطارئة نتيجة تسمم الحمل، بالتنازل عن الرضاعة الطبيعية مؤقتاً، إذا كان الأطباء يجدون صعوبة في التحكم بالضغط؛ لأن بعض الأدوية الفعّالة في علاج الضغط لا تتناسب معهن.