هل توجد علاقة وراثية بين القولون العصبي واضطرابات الصحة العقلية مثل القلق والاكتئاب والمرض الثنائي القطب والفصام؟

وكصفات متعدّدة الجينات، يتأثر القولون العصبي والصحة العقلية بشدة بمجموعة متنوّعة من الجينات. وفي هذه الحالة، تبيّن أن عدداً منها مشترك. وحدّد الباحثون 70 موقعاً فريداً، حيث تشير المتغيرات الجينية إلى خطر الإصابة بالـ IBS، مع 7 من تلك الجينات نفسها المرتبطة أيضاً باضطراب القلق العام، و35 مع الاكتئاب الشديد، و27 مع الاضطراب ثنائي القطب، و15 مع الفصام.