أربع خطوات بسيطة وفعالة تخلصك من الأطعمة المصنعة في وجباتك

فوائد استبدال الأطعمة المصنعة

أشار التقرير إلى أن الاستغناء عن الأطعمة فائقة المعالجة، وتناول وجبات من الأطعمة الكاملة غير المصنعة يؤدي إلى:

-استقرار مستويات السكر في الدم.

-تقليل خطر احتباس السوائل والانتفاخ.

-تحسين الشعور بالشبع الحقيقي.

-تحسين مؤشرات صحية رئيسية مع مرور الوقت، مثل انخفاض ضغط الدم ومستويات السكر في الدم.