أربع خطوات بسيطة وفعالة تخلصك من الأطعمة المصنعة في وجباتك

تؤكد الأبحاث أنه يمكن تجنب الأطعمة المصنعة دون تعديل كامل لنظامك الغذائي بين عشية وضحاها، مع تقديم نصائح عملية لتحقيق التغيير التدريجي.
وقدم تقرير على موقع " very well health " الصحي، 4 خطوات فعالة لتقليل الأطعمة المصنعة في وجباتك اليومية، وهي:
-اطبخ في المنزل أكثر
تحضير الوجبات بنفسك يمنحك سيطرة كاملة على المكونات، ويساعد على تجنب الأطعمة فائقة التصنيع مثل السوسيس واللانشون والوجبات السريعة.
-خطط لوجباتك مسبقًا
التخطيط المسبق للوجبات يمنعك من اللجوء إلى الأطعمة المصنعة لمجرد الراحة أو الضيق الزمني.
-راجع ملصقات الطعام بدقة
يجب فحص ملصقات التغذية للتعرف على السكريات المضافة ومستويات الصوديوم، مع الانتباه إلى المكونات مثل "الزيت المهدرج جزئيًا"، والتي يُنصح بتجنبها تمامًا.
-الأولوية للأطعمة ذات المكون الواحد
التوجه نحو تناول الفواكه، الخضروات، والحبوب الكاملة — التي تحتوي على مكون واحد فقط — هو أفضل استراتيجية للتخلص من الأطعمة الضارة.
فوائد استبدال الأطعمة المصنعة
أشار التقرير إلى أن الاستغناء عن الأطعمة فائقة المعالجة، وتناول وجبات من الأطعمة الكاملة غير المصنعة يؤدي إلى:
-استقرار مستويات السكر في الدم.
-تقليل خطر احتباس السوائل والانتفاخ.
-تحسين الشعور بالشبع الحقيقي.
-تحسين مؤشرات صحية رئيسية مع مرور الوقت، مثل انخفاض ضغط الدم ومستويات السكر في الدم.
قال التقرير: "التغييرات الصغيرة المستمرة هي المفتاح لتحقيق صحة أفضل دون إجهاد نفسك".