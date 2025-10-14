منظمة الصحة العالمية: الحالات العصبية تصيب أكثر من 40% من سكان العالم

حذرت منظمة الصحة العالمية أن أقل من ثلث دول العالم لديها سياسة وطنية لمعالجة العبء المتزايد للاضطرابات العصبية، المسؤولة عن أكثر من 11 مليون حالة وفاة في العالم سنويًا.
وكشف التقرير الصادر عن المنظمة أن الحالات العصبية الآن أكثر من 40% من سكان العالم، أي أكثر من 3 مليارات شخص.
وأبرز التقرير 10 حالات عصبية هي السكتة الدماغية، واعتلال الدماغ الوليدي، ومرض ألزهايمر، واعتلال الأعصاب السكري، والصداع النصفي، والتهاب السحايا، والصرع مجهول السبب، والمضاعفات العصبية المرتبطة بالولادة المبكرة، واضطراب طيف التوحد، وسرطانات الجهاز العصبي.