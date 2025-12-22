ماءٌ وأليافٌ ونومٌ.. وصفة سحرية لإزالة السموم من الجسم

ينصح تقرير صحي بتناول ما يُعرف بمشروبات وأطعمة إزالة السموم (Detox) ، وهي العملية التي تدعم تحسين الهضم وتنشيط الدورة الدموية وتحفيز الأيض، بما ينعكس على الطاقة والمزاج وصحة البشرة.
ووفقًا لتقرير على موقع " Tua Saúde " المتخصص في التغذية العلاجية، يحتاج الجسم بين حين وآخر إلى راحة داخلية تساعده على استعادة توازنه، خصوصًا مع العادات الغذائية غير الصحية والتوتر وقلة النوم.
لكن التقرير يلفت إلى نقطة محورية وهي أن مشروبات وأطعمة إزالة السموم (Detox) تُسهم في تحسين الهضم… وتحفيز عمليات الأيض، لكنها لا تحرق الدهون مباشرة كما يعتقد البعض، ومن هذه الأطعمة والمشروبات:
الماء.. حجر الأساس
يشدد التقرير على أن نجاح أي خطة تنقية للجسم من السموم يبدأ من شرب كميات كافية من الماء لدعم الكلى وطرد الفضلات، مع إمكانية إضافة الليمون أو الخيار أو النعناع لتحسين الطعم وزيادة الإحساس بالانتعاش.
عصائر وأطعمة داعمة
من الخيارات المقترحة: عصير الكرفس مع الأناناس لتقليل الانتفاخ واحتباس السوائل، وعصير الملفوف والليمون والتفاح لدعم دور الكبد، إضافة إلى الكركديه مع الفراولة لخصائصه المدرّة للبول ومضادات الأكسدة. كما يبرز دور الخضروات الورقية الداكنة، والحمضيات، وألياف الشوفان وبذور الكتان.
يوم أسبوعياً
يُنصح بيوم أسبوعي يعتمد على الطعام الطازج، مع تجنّب المقليات والسكريات والمشروبات الغازية، والمشي المعتدل والنوم الكافي.