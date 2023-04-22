تحذير من "النمر" للمتهورين.. تداعيات خطيرة لـ"ضربة الكف القوية على الخد"

حذّر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، من التداعيات الخطيرة لضربة الكف القوية على الخد؛ ناصحًا بعدم المشاجرة والحصول على الحق بالطرق النظامية.
وفي التفاصيل، وجّه "النمر" رسالة توعوية للشباب المتهور، عبر حسابه على "تويتر"، قال فيها: "نَعَم ضربة الكف القوية على الخد قد تُسبب فقدان الوعي مباشرة، وانفجار طبلة الأذن، وشلل الوجه، وفتقًا في أحد شرايين الدماغ؛ وبالتالي جلطة، والتأثير على الذاكرة".
وتابع: "الشاهد؛ إياك والمشاجرة (المضاربة) بأي طريقة كانت.. وحقك سيحفظه لك النظام".