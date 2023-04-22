تحذير من "النمر" للمتهورين.. تداعيات خطيرة لـ"ضربة الكف القوية على الخد"

وفي التفاصيل، وجّه "النمر" رسالة توعوية للشباب المتهور، عبر حسابه على "تويتر"، قال فيها: "نَعَم ضربة الكف القوية على الخد قد تُسبب فقدان الوعي مباشرة، وانفجار طبلة الأذن، وشلل الوجه، وفتقًا في أحد شرايين الدماغ؛ وبالتالي جلطة، والتأثير على الذاكرة".