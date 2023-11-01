"الخضيري": تداول مقاطع عن بعض الأغذية بأنها تفتح الشرايين غير صحيح وكلها سواليف

قال أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري إن تتداول مقاطع الفيديو عن بعض الأغذية والمكملات كالليمون والزنجبيل والثوم والفلفل والقرفة وغيرها ويزعم ناشرها أنها تفتح الشرايين المسدودة ومزاعم صحية طبية أخرى غير صحيح ولا في أي دراسات علمية متخصصة أو إثبات، ولا حتى تجارب مشهودة وناجحة ولا تطبيقات، وكلها سواليف.
وتفصيلاً، أوضح الدكتور الخضيري لـ "سبق" أن تلك الأغذية والمكملات والبهارات تعد جيدة وصحية وممتازة كطعام ومكمل غذائي ونكهات طبيعية، أما حكاية تفتح الشرايين المسدودة فليس صحيحًا طبيًا، وناشرها لا يعرف معنى انسداد الشرايين ولا طبيعة المكونات التي تسبب الانسداد وهي خليط من دهون متصلبة متآزرة مع مكونات التدخين أو مكونات أخرى فتترسب بالأوعية الدموية على شكل مواد صلبة أو شبه صلبة لا يذيبها الليمون والزنجبيل لأنه أصلاً طعام عادي سينهضم بالمعدة والأمعاء ولا دخل له بانسداد الأوعية الدموية.
وكان مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي " X” لأحد الشخصيات المعروفة يبيّن فيها إحدى الوصفات لتفتيح الشرايين ومعالجة الخمول والكسل، بعد استشارة الطبيب المختص.