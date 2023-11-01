"الخضيري": تداول مقاطع عن بعض الأغذية بأنها تفتح الشرايين غير صحيح وكلها سواليف

وتفصيلاً، أوضح الدكتور الخضيري لـ "سبق" أن تلك الأغذية والمكملات والبهارات تعد جيدة وصحية وممتازة كطعام ومكمل غذائي ونكهات طبيعية، أما حكاية تفتح الشرايين المسدودة فليس صحيحًا طبيًا، وناشرها لا يعرف معنى انسداد الشرايين ولا طبيعة المكونات التي تسبب الانسداد وهي خليط من دهون متصلبة متآزرة مع مكونات التدخين أو مكونات أخرى فتترسب بالأوعية الدموية على شكل مواد صلبة أو شبه صلبة لا يذيبها الليمون والزنجبيل لأنه أصلاً طعام عادي سينهضم بالمعدة والأمعاء ولا دخل له بانسداد الأوعية الدموية.