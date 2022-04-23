6 أسباب وأعراض شبيهة.. إلى أي مدى يسبب اللقاح التهاب عضلة القلب؟

الأسباب

تتضمن بعض الأسباب المعروفة لالتهاب عضلة القلب ما يلي:

1- الفيروسات، بما في ذلك تلك التي تسبب أمراضًا شبيهة بالإنفلونزا، ونزلات البرد، والحصبة الألمانية، والتهاب المعدة والأمعاء، وداء كثرة الوحيدات، وفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز.

2- البكتيريا، بما فيها تلك التي تسبب التهاب الحلق والتهابات العنقوديات والدفتيريا (الخناق) ومرض لايم.

3- الطفيليات

4- المخدرات

5- اضطرابات المناعة الذاتية

6- التعرض لبعض المواد السامة