تجنّبوها.. 10 أخطاء شائعة في رعاية الطفل حديث الولادة

وبهذا الصدد، تقول ليزلي بلاند، القابلة في "My Expert Midwife": "يجب أن نكون على دراية بالأساسيات التي نحتاج إلى اتباعها مع المولود الجديد، نحن نعلم كيفية دعم رؤوسهم والحفاظ على دفئهم وتغيير حفاضاتهم عند الحاجة، إلا أن هناك أيضًا أشياء ينبغي علينا تجنبها تمامًا".