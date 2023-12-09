من الشوكولاتة إلى اللحوم الحمراء.. 10 أطعمة غنيّة بالحديد لشتاء دافئ

تعتبر البقولياتُ أحدَ المصادر الجيّدة للحديد، ويمكن أن يساعد تناولها في فقدان الوزن، وبخاصة أنها تحتوي على الكثير من الألياف القابلة للذوبان، والتي يمكن أن تقلّل من تناول السعرات الحرارية. تحتوي حصة تزن "100" غرام من العدس الأسود، على سبيل المثال، على 9 ملغم من الحديد.