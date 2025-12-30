تحذير صحي: 7 مخاطر للإفراط في تناول مكملات الزنك

نقص النحاس: يمنع الزنك الزائد امتصاص النحاس، وهو معدن أساسي لإنتاج الطاقة وتكوين الأنسجة. ويؤدي نقص النحاس إلى مشكلات مثل هشاشة العظام، واضطرابات في التوازن، وارتفاع الكوليسترول.

انخفاض خلايا الدم: قد يتسبب الاستخدام المطوّل للزنك في انخفاض كريات الدم الحمراء والبيضاء، نتيجة استنزاف النحاس من الجسم.

ضعف المناعة: للزنك دور حاسم في عمل الجهاز المناعي، وزيادته المفرطة قد تضعف الاستجابة المناعية، ما يزيد من خطر الإصابة بالأمراض.

اضطراب الكوليسترول: تناول 50 ملغ من الزنك يوميًا قد يخفض الكوليسترول الجيد، ما ينعكس سلبًا على صحة القلب.

اضطرابات عصبية: انخفاض النحاس الناجم عن كثرة الزنك قد يؤثر على الدماغ والحبل الشوكي، مسببًا مشكلات في الرؤية وآلامًا عصبية.

تثبيت أطقم الأسنان: المنتجات الموضعية وكريمات تثبيت الأسنان المحتوية على الزنك قد تسهم أيضًا في ظهور هذه الأعراض إذا استُخدمت بكثرة.