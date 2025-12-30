تحذير صحي: 7 مخاطر للإفراط في تناول مكملات الزنك

يلجأ كثيرون إلى تناول مكملات الزنك لتعويض النقص في هذا المعدن المهم، لكن الإفراط في استخدامها قد يؤدي إلى آثار صحية خطيرة.
ووفقًا لتقرير نشره موقع "فيري ويل هيلث" المتخصص، فإن الجرعات الزائدة من مكملات الزنك قد تسبب الأضرار التالية:
نقص النحاس: يمنع الزنك الزائد امتصاص النحاس، وهو معدن أساسي لإنتاج الطاقة وتكوين الأنسجة. ويؤدي نقص النحاس إلى مشكلات مثل هشاشة العظام، واضطرابات في التوازن، وارتفاع الكوليسترول.
انخفاض خلايا الدم: قد يتسبب الاستخدام المطوّل للزنك في انخفاض كريات الدم الحمراء والبيضاء، نتيجة استنزاف النحاس من الجسم.
ضعف المناعة: للزنك دور حاسم في عمل الجهاز المناعي، وزيادته المفرطة قد تضعف الاستجابة المناعية، ما يزيد من خطر الإصابة بالأمراض.
اضطراب الكوليسترول: تناول 50 ملغ من الزنك يوميًا قد يخفض الكوليسترول الجيد، ما ينعكس سلبًا على صحة القلب.
اضطرابات عصبية: انخفاض النحاس الناجم عن كثرة الزنك قد يؤثر على الدماغ والحبل الشوكي، مسببًا مشكلات في الرؤية وآلامًا عصبية.
تثبيت أطقم الأسنان: المنتجات الموضعية وكريمات تثبيت الأسنان المحتوية على الزنك قد تسهم أيضًا في ظهور هذه الأعراض إذا استُخدمت بكثرة.
جرعات موضعية وفموية مفرطة: سواء تم تناول الزنك عن طريق الفم أو عبر مستحضرات موضعية، فإن الاستخدام المتكرر والمفرط قد يؤدي إلى أضرار متراكمة يصعب تداركها.
وينصح خبراء الصحة بعدم تناول مكملات الزنك دون استشارة طبية، والالتزام بالجرعات الموصى بها لتفادي هذه الأعراض.