بأمر الطبيب.. زيارة المتاحف والمعارض الفنية لعلاج التوتر والاكتئاب

انتشار عالمي وتأثيرات نفسية عميقة

امتدت الفكرة إلى مونتريال بكندا عام 2018، حيث وصف الأطباء زيارات لمتحف الفنون الجميلة، مشمولة بالتأمين. وفي بروكسل، توسع برنامج ليشمل أكثر من 10 متاحف. تقول مؤرخة الفن ناتالي بونديل: "الثقافة في القرن الـ 21 ستلعب الدور نفسه الذي لعبته الرياضة في القرن العشرين لصحتنا". وتوضح الطبيبة النفسية كاثرين هاناك أن "مشاهدة الفن تُطلق في الدماغ تأثيراً مشابهاً للألعاب النارية الصغيرة، إذ يفرز الدوبامين ويولد إحساساً بالسعادة الفورية". في هونغ كونغ، وزع متحف M+ أكثر من 10 آلاف تذكرة مجانية، حيث وصفت الفنانة يايوي كوساما فنها بأنه "شفاء للبشرية".