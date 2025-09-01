الفواكه بين الفائدة والضرر.. خبراء يحذرون من أثرها الخفي على الأسنان

وأوضح مختصون أن الحمضيات مثل البرتقال والليمون غنية بالفيتامين "سي" لكنها قد تؤدي إلى تآكل الأسنان تدريجياً عند الإفراط في تناولها، بينما تحتوي الفواكه الاستوائية على نسب مرتفعة من السكر والأحماض التي تؤثر على صحة الفم. وفي المقابل، يسهم التفاح والكمثرى في تحفيز إفراز اللعاب وتنظيف الأسنان طبيعياً، في حين أن الفراولة والتوت قد تترك بقعاً إذا لم يتم تنظيف الفم بعد تناولها.