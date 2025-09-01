الفواكه بين الفائدة والضرر.. خبراء يحذرون من أثرها الخفي على الأسنان

يعتقد الكثيرون أن الفواكه خيار صحي وآمن، إلا أن الأطباء يؤكدون أن الإفراط في تناولها أو شرب عصائرها قد يلحق أضراراً بالأسنان نتيجة محتواها العالي من السكريات والأحماض.
وكشفت دراسة نشرت في المجلة البريطانية لطب الأسنان أن الإكثار من شرب عصائر الفواكه يرتبط بتآكل مينا الأسنان، فيما يعد تناول الفاكهة كاملة أقل خطورة، خاصة غير الحمضية منها.
وأوضح مختصون أن الحمضيات مثل البرتقال والليمون غنية بالفيتامين "سي" لكنها قد تؤدي إلى تآكل الأسنان تدريجياً عند الإفراط في تناولها، بينما تحتوي الفواكه الاستوائية على نسب مرتفعة من السكر والأحماض التي تؤثر على صحة الفم. وفي المقابل، يسهم التفاح والكمثرى في تحفيز إفراز اللعاب وتنظيف الأسنان طبيعياً، في حين أن الفراولة والتوت قد تترك بقعاً إذا لم يتم تنظيف الفم بعد تناولها.
وأشار الأطباء إلى أن عصر الفواكه يفقدها الألياف ويجعل محتواها من السكريات والأحماض أكثر تركيزاً، ما يزيد من خطر التسوس. لذا يُوصى بتناول الفواكه كاملة ودمجها مع الوجبات الرئيسية بدلاً من استهلاكها كوجبات خفيفة منفردة، مع تجنب تنظيف الأسنان مباشرة بعد تناول الحمضيات والانتظار نصف ساعة على الأقل.
ويؤكد الخبراء أن السر لا يكمن في حذف الفاكهة من النظام الغذائي، بل في الاعتدال ومعرفة الطريقة الصحيحة لتناولها حفاظاً على صحة الأسنان.