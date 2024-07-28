شرح العلاقة بين السكري والضغط وأمراض القلب.. خبير أمريكي: هذه كمية السكر التي تهدّد صحة القلب

أعلن "ناثانيال جونسون" الأستاذ المشارك بقسم التغذية في جامعة نورث داكوتا الأمريكية؛ أنّ الحصول على أكثر من "13%" من إجمالي السعرات الحرارية اليوميّة من السكر يزيد خطر الوفاة بأمراض القلب.
ووفقًا للطبيب: يؤدي تناول الأطعمة المحتوية على نسبة عالية من الكربوهيدرات، الحبوب والمشروبات الغازية والحلويات والوجبات السريعة؛ إلى ارتفاع مستوى الدهون في الدم وزيادة الجوع وزيادة إنتاج الأنسولين. وجميع هذه العوامل تسبق تطور أمراض القلب والنوع الثاني من داء السكري.
وحسب موقع "روسيا اليوم": يشير الطبيب إلى أن ارتفاع مستوى السكر في الدم "داء السكري أو مقدمات السكري" يؤدي إلى ارتفاع مستوى ضغط الدم. كما أنه يعزز تكوين المنتجات النهائية المتقدمة للغلوكوز، التي يمكن أن تؤدي إلى تصلب الأوعية الدموية وزيادة الالتهابات في الجسم؛ ما يؤدي بالتالي إلى الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
ووفقًا له: يجب ألا تتجاوز الكمية اليومية من السكر المضاف المستهلك من الأطعمة المصنعة "لا تشمل الفواكه والخضراوات والتوت والحليب"؛ 65 غرامًا في نظام غذائي يحتوي على 2000 سعرة حرارية.
وبصورة عامة: يجب أن تكون نسبة السعرات الحرارية اليومية التي يمتصّها الجسم من السكر المضاف أقلَّ من 13 بالمئة؛ لأن الإفراط في تناول السكريات يؤدّي إلى زيادة خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 39 بالمئة.