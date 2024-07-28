شرح العلاقة بين السكري والضغط وأمراض القلب.. خبير أمريكي: هذه كمية السكر التي تهدّد صحة القلب

وحسب موقع "روسيا اليوم": يشير الطبيب إلى أن ارتفاع مستوى السكر في الدم "داء السكري أو مقدمات السكري" يؤدي إلى ارتفاع مستوى ضغط الدم. كما أنه يعزز تكوين المنتجات النهائية المتقدمة للغلوكوز، التي يمكن أن تؤدي إلى تصلب الأوعية الدموية وزيادة الالتهابات في الجسم؛ ما يؤدي بالتالي إلى الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.