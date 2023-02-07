"فيتامين الشمس".. فائدة مذهلة تقلل خطر الإصابة بالسكري بنسبة 15%

يؤكد الخبراء أن فيتامين "د" يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري، حيث يحسن حساسية الجسم للأنسولين، وهو الهرمون المسؤول عن تنظيم مستويات السكر في الدم، وفقًا لسكاي نيوز عربية.