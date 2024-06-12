مبالغات وتهويل لا تصدقها.. "الخضيري" يحذّر من دعايات علاج السرطان والسكري

حذّر أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري؛ من الانسياق وراء المبالغات والتهويلات حول وجود علاجات قادرة على القضاء على مرض السرطان أو السكري في أيامٍ قليلة؛ واصفاً إياها بالأكاذيب.
وقال "الخضيري"؛ في تغريدة على حسابه في "إكس": "لا تصدّق هذه التهاويل والفرقعات: القضاء على السرطان في 42 يوماً، مريض سرطان يتشافى بعد تناوله هذه الـ (...)، هذا المريض سجد لله شكراً بعد أن شُفي من السرطان، أو القضاء على مرض السكري في يومين وغيرها.
وأضاف، أن عناوين مثل: لماذا شركات الأدوية تحارب هذا الدواء؟ أو لقاح جديد يقضي على السرطان في يومين، كلها كاذبة ومبالغات وغير علمية أو موثقة؛ لا تصدقها.