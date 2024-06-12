مبالغات وتهويل لا تصدقها.. "الخضيري" يحذّر من دعايات علاج السرطان والسكري

وقال "الخضيري"؛ في تغريدة على حسابه في "إكس": "لا تصدّق هذه التهاويل والفرقعات: القضاء على السرطان في 42 يوماً، مريض سرطان يتشافى بعد تناوله هذه الـ (...)، هذا المريض سجد لله شكراً بعد أن شُفي من السرطان، أو القضاء على مرض السكري في يومين وغيرها.