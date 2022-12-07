دراسة جديدة: الأطعمة "فائقة المعالجة" تقودك إلى "الخرف"

من جهتها، قالت الدكتورة كلوديا سويموتو، المؤلفة المشاركة، والأستاذة المساعدة بقسم طب الشيخوخة في كلية الطب بجامعة ساو باولو: الأطعمة فائقة المعالجة تشكل في البرازيل نسبة تتراوح بين 25 و30٪ من إجمالي السعرات الحرارية المتناولة. لدينا ماكدونالدز، وبرغر كينغ، ونتناول الكثير من الشوكولاتة، والخبز الأبيض، والأمر لا يختلف كثيرًا -مع الأسف- عن العديد من الدول الغربية الأخرى.