دراسة جديدة: الأطعمة "فائقة المعالجة" تقودك إلى "الخرف"

حذّرت دراسة جديدة، من أنه في حال زادت نسبة السعرات الحرارية المستهلكة من الأطعمة فائقة المعالجة عن 20%؛ فإن ذلك يزيد من خطر الإصابة بالتدهور المعرفي "الخرف".
وأشارت الدراسة إلى أن ذلك المقدار يعادل نحو 400 سعرة حرارية يوميًّا في إطار نظام غذائي يحتوي على 2000 سعرة حرارية في اليوم.
وبحسب "سي إن إن"، قالت نتائج الدراسة المنشورة في مجلة "JAMA Neurology" الاثنين: إن الجزء من الدماغ المختص بالوظائف التنفيذية، أي القدرة على معالجة المعلومات واتخاذ القرارات، هو الأكثر تضررًا من هذا النوع من الأطعمة.
وأظهرت الرجال والنساء الذين يتناولون الأطعمة فائقة المعالجة بشكل أكبر، تزايد معدل إصابتهم بالتدهور المعرفي العالمي بنسبة 28٪ وارتفاع معدل الانخفاض في الوظائف التنفيذية بنسبة 25٪ مقارنة مع الأشخاص الذين تناولوا كمية أقل من الأطعمة فائقة المعالجة.
وقال الدكتور ديفيد كاتز، المتخصص في مجال الطب الوقائي ونمط الحياة والتغذية، غير المشارك في الدراسة: الأطعمة فائقة المعالجة تقلل من جودة النظام الغذائي، وبالتالي فإن ثباتها في النظام الغذائي يدل على سوء جودة النظام الغذائي في معظم الحالات.
من جهتها، قالت الدكتورة كلوديا سويموتو، المؤلفة المشاركة، والأستاذة المساعدة بقسم طب الشيخوخة في كلية الطب بجامعة ساو باولو: الأطعمة فائقة المعالجة تشكل في البرازيل نسبة تتراوح بين 25 و30٪ من إجمالي السعرات الحرارية المتناولة. لدينا ماكدونالدز، وبرغر كينغ، ونتناول الكثير من الشوكولاتة، والخبز الأبيض، والأمر لا يختلف كثيرًا -مع الأسف- عن العديد من الدول الغربية الأخرى.
وأضافت: 58% من السعرات الحرارية التي يستهلكها مواطنو الولايات المتحدة، و56.8٪ من السعرات الحرارية التي يستهلكها المواطنون البريطانيون، و48٪ من السعرات الحرارية التي يستهلكها الكنديون؛ مصدرها الأطعمة فائقة المعالجة.
وعرّفت الدراسة "الأطعمة فائقة المعالجة" بأنها: "تركيبات صناعية للمواد الغذائية (زيوت، ودهون، وسكريات، ونشا، وبروتينات معزولة)، تحتوي على القليل من الأطعمة الكاملة، أو لا تحتوي على أغذية كاملة، وعادةً ما تحوي منكهات، وملونات، ومستحلبات، وإضافات تزيينية أخرى".
وأشارت "سويموتو" إلى أنه يمكن مواجهة الأطعمة فائقة المعالجة في النظام الغذائي، عبر تناول أطعمة كاملة عالية الجودة مثل الفاكهة، والخضار، والحبوب الكاملة.
وأضافت: إحدى الطرق السهلة لضمان جودة النظام الغذائي، تتمثل في طهي طعامك وتحضيره من الصفر.