النسيان وصعوبة التذكر.. هل هي مجرد الشيخوخة أم بداية الخرف؟

وفقًا لجمعية ألزهايمر الكندية، فإن فقدان الذاكرة قد يكون جزءًا طبيعيًا من التقدم بالعمر، إذ إنّ نحو 40% من الأشخاص الذين تجاوزوا سن 65 يعانون من ضعف ذاكرة معتدل، إلا أنَّ الإصابة بالخرف تبقى أمرًا أقل شيوعًا.