هل نتوقف عن الرياضة في نهار رمضان؟ .. اختصاصي توجيه وإرشاد نفسي يجيب

أكد اختصاصي التوجيه والإرشاد النفسي- الدكتور فواز كاسب في تصريح خاص بـ"سبق"، أن العامة فهموا رسالة الأطباء بشكل مبتور فيما يتعلق بالتحذير من ممارسة الرياضة في نهار رمضان.
وأضاف: نحن نشجع على ثقافة ممارسة الرياضة قبل الإفطار بشرط ألا يكون هناك أي نوع من الإجهاد البدني، مشيرًا إلى أن ممارسة رياضة المشي قبل صلاة المغرب بساعة أو ساعة ونصف الساعة، لها انعكاسات إيجابية، فالمشي يساعد على مرونة العضلات وحرق الدهون وزيادة التركيز والاتزان النفسي واعتدال حالة المزاج وأيضًا التغلب على كثير من ضغوط الحياة من خلال ممارسة الرياضة وذلك لما ينتجه الجسم من بعض المواد التي تحسن من حالة المزاج.
وأردف: الأفضل لمن يمارس الرياضة في شهر رمضان أن يعرض نفسه على اختصاصي تغذية أو بعض الأطباء، ومن لديه مشاكل صحية في القلب أو الكلى يتجنب ويكون تحت إشراف طبي، وكبار السن يمارسون الرياضة بعد الاستشارات الطبية ولا يمنعون.
وقال: ممارسة الرياضة في رمضان وغير رمضان مطلب ضروري خصوصًا في هذه الفترة التي نعيشها ولله الحمد وهي فترة رفاهية لا يوجد هناك أي نوع من الجهود البدنية وبالتالي نحن بحاجة إلى إدارة الوقت وتخصيص وقت لممارسة الرياضة.
وختم بقوله: هنا الرياضة لا نحصرها في كرة القدم أو الكرة الطائرة وبعض الألعاب لكن أي مجهود بدني يبذله الإنسان في المنزل أو في فناء المنزل أو في الأماكن العامة.