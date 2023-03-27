هل نتوقف عن الرياضة في نهار رمضان؟ .. اختصاصي توجيه وإرشاد نفسي يجيب

وأضاف: نحن نشجع على ثقافة ممارسة الرياضة قبل الإفطار بشرط ألا يكون هناك أي نوع من الإجهاد البدني، مشيرًا إلى أن ممارسة رياضة المشي قبل صلاة المغرب بساعة أو ساعة ونصف الساعة، لها انعكاسات إيجابية، فالمشي يساعد على مرونة العضلات وحرق الدهون وزيادة التركيز والاتزان النفسي واعتدال حالة المزاج وأيضًا التغلب على كثير من ضغوط الحياة من خلال ممارسة الرياضة وذلك لما ينتجه الجسم من بعض المواد التي تحسن من حالة المزاج.