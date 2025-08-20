دراسة: الزنجبيل قد يساعد في ضبط السكري من النوع الثاني دون الحاجة للأدوية

كشفت دراسة أمريكية حديثة أن الزنجبيل، وهو أحد المكونات الطبيعية الشائعة الاستخدام، قد يشكّل علاجًا فعالًا في إدارة مرض السكري من النوع الثاني دون الاعتماد على حقن الأنسولين.