مجلس شؤون الأسرة يحدد المدة الزمنية المسموح بها لجلوس الطفل أمام الأجهزة الإلكترونية

وأضاف: أنواع الأجهزة (التلفاز وألعاب الفيديو والأجهزة الذكية)، بالنسبة للرضع حتى 18 شهرًا يجب ألا يكون هناك وقت للجلوس أمام الشاشة؛ بينما الأطفال من 18 شهرًا إلى 24 شهرًا فيمكن السماح ببعض الوقت مع أحد الوالدين، وبالنسبة للعمر من 5 إلى 18 سنة فيجب ألا يتجاوز الوقت ساعتين يوميًّا.