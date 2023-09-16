مجلس شؤون الأسرة يحدد المدة الزمنية المسموح بها لجلوس الطفل أمام الأجهزة الإلكترونية

أكد مجلس شؤون الأسرة، أن للأسرة دورًا مهمًّا في موازنة الوقت الذي يقضيه الطفل على الأجهزة الإلكترونية.
وقال المجلس تحت عنوان "الطفل والأجهزة الإلكترونية": ينمو الأطفال في عالم محاط بوسائل إعلامية مختلفة يمكن الوصول إليها بسهولة وقد يجد الآباء صعوبة في مواكبة التطور المتسارع في المحتوى والمميزات والتطبيقات الجديدة التي يتم تقديمها باستمرار.
وأضاف: أنواع الأجهزة (التلفاز وألعاب الفيديو والأجهزة الذكية)، بالنسبة للرضع حتى 18 شهرًا يجب ألا يكون هناك وقت للجلوس أمام الشاشة؛ بينما الأطفال من 18 شهرًا إلى 24 شهرًا فيمكن السماح ببعض الوقت مع أحد الوالدين، وبالنسبة للعمر من 5 إلى 18 سنة فيجب ألا يتجاوز الوقت ساعتين يوميًّا.