هل شرب الشاي يقلل خطر الإصابة بمرض السكر؟! الجمعية الأوروبية للسكري تجيب

كما أشارت الدراسة إلى فوائد الشاي الداكن الصحية الأخرى، مثل الحد من خطر أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري من النوع الثاني، كما توصلت إلى الدراسة إلى أن شرب الشاي الداكن يمكن أن يساهم في تحسين إدارة مستوى السكر في الدم من خلال زيادة إفراز الجلوكوز في البول، وتحسين مقاومة الأنسولين؛ وبالتالي تحسين التحكم في مستوى السكر في الدم.